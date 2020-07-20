Сбор семантики на сайт и настройка Google Adds

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок624 просмотра

Есть новый сайт на английском языке. Интерьеры и Архитектура в ОАЭ

1. Нужно собрать ключевые слова. Семантическое ядро запросов с последующей настройкой рекламы по нему в гугл Эдс

2.Аналитика существующего сайта с дальнейшей оптимизацией.

Пожалуйста предлагайте цену и сроки, отдельно по каждому разделу

Сайт www.kgdesignuae.com

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