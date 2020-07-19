Поставить ссылки на сайтах - Простое задание для новичков

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  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок403 просмотра

Здравствуйте!Нужно зарегистрироваться на 10 сайтах и поставить там по 3 ссылки.  Здесь: https://searchengines.guru/ru/articles/2047993 - список сайтов, где нужно проставить ссылки и также там написано как это сделать. Список сайтов пришлю в личку исполнителю  

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