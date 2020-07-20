Анализ положения сайта по сео в сравнении с конкурентами

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Закрыт10 заявок796 просмотров

Сделать развернутый анализ положения сайта в сравнении с конкурентами по текущему положению в области сео

- как продвигаются конкуренты

- какой трафик имеют

- какие страницы конкурентов пользуются большей популярностью

- на каких площадках тематических предcтавлены конкуренты и есть ли мы там

- ключевые слова конкурентов и их позиция в сравнении с нами

общая картина занимаются сайтом или нет в плане продвижения

и тд.

+ определить имеют ли сайты конкурентов еще сайты и лендинги в нашей стране и зарубежом, помимо основного сайта.

отчет должен быть наглядный, сравнимы с наши сайтом, иметь выводы по пунтам и общий вывод относительно положения сайта

сайт основной - okna-kontinent.com.ua

сайты конкурентов + можно разбавить еще своими, которые являются конкурентами в поиске

inkomstroy.com.ua

oknaekipag.com.ua

steko.com.ua

wds.ua

vikonda.ua

okean.ua

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
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10 лет в сервисе
Была
год назад

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