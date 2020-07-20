1. Создать SEO и вывести сайт в топ 1 в поисковиках google,yandex 2. Создать страничку в Instagram . 3. Создать Telegram - Bot 4.Сделать таргетинговую рекламу 5.Баннера сделать красивые и распространить ...
Анализ положения сайта по сео в сравнении с конкурентами
Сделать развернутый анализ положения сайта в сравнении с конкурентами по текущему положению в области сео
- как продвигаются конкуренты
- какой трафик имеют
- какие страницы конкурентов пользуются большей популярностью
- на каких площадках тематических предcтавлены конкуренты и есть ли мы там
- ключевые слова конкурентов и их позиция в сравнении с нами
общая картина занимаются сайтом или нет в плане продвижения
и тд.
+ определить имеют ли сайты конкурентов еще сайты и лендинги в нашей стране и зарубежом, помимо основного сайта.
отчет должен быть наглядный, сравнимы с наши сайтом, иметь выводы по пунтам и общий вывод относительно положения сайта
сайт основной - okna-kontinent.com.ua
сайты конкурентов + можно разбавить еще своими, которые являются конкурентами в поиске
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