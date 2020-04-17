Сайт oblaka.de. Просим откликаться только тех, кто может гарантировать минимальное количество кликов по ссылке "Заполнение анкеты". Предоплата исключается.
Определить причину исходящего трафика с сайтов на DLE и Joomla
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Добрый день,
Есть два сайта, один на DLE (www.theg oodl ife.ru - без пробелов), другой на Joomla (www.30se cmi lk.com - без пробелов). Посещаемость на обоих маленькая, на DLE - 100-200 хостов в день, на Joomla и того меньше. Однако, согласно показаниям хостинга, с них идет большой исходящий трафик. Антивирусом хостинга оба сайта проверялись неоднократно, но трафик продолжает идти. Нужно определить причину, и если она связана с каким-нибудь шеллом или трояном, устранить.
Пишите предположения в личку и цены/сроки.
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