Определить причину исходящего трафика с сайтов на DLE и Joomla

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок286 просмотров
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Добрый день, 

Есть два сайта, один на DLE (www.theg oodl ife.ru - без пробелов), другой на Joomla (www.30se cmi lk.com - без пробелов). Посещаемость на обоих маленькая, на DLE - 100-200 хостов в день, на Joomla и того меньше. Однако, согласно показаниям хостинга, с них идет большой исходящий трафик. Антивирусом хостинга оба сайта проверялись неоднократно, но трафик продолжает идти. Нужно определить причину, и если она связана с каким-нибудь шеллом или трояном, устранить. 

Пишите предположения в личку и цены/сроки. 

Joomla
6 лет назад
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
kuzmit4
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$98
1 день
Замечательный специалист, рекомендую!
Хороший заказчик, работать понравилось, всем рекомендую!