Специалист по настройках Adwords

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок189 просмотров
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Необходимо настроить полностью Adwords (прописать ключевые слова и обьявления), а так же seo продвижение + ведение контекстной рекламы.

6 лет назад
12byrban
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад