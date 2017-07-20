Необходимо написать тайтл + дескрипшен

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Мне необходимо написать тайтл + дескрипшен к имеющимся статьям.  http://www.proff-grup.ru/elektrika/novosti-i-stati-el.html

http://www.proff-grup.ru/santehnika/novosti-i-stati-san.html

Вот две ссылки на статьи.

6 лет назад
stanislav02
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bogdan2014
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$15
5 дней
Работа выполнена с небольшой задержкой, но все сделано неплохо, рекомендую.
Приятно работать с приятным человеком.