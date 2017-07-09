Продвижение и поддержка действующего интернет-магазина.

Ищем веб мастера сайта а так же seo продвижение

В техническую поддержку входит контроль работоспособности сайта а так же его функционала. Решение вопросов с хостингом если не работает сайт или сайт упал или еще какие либо причины которые нужно уметь оперативно устранять. Публиковать и оформлять контент, создавать дополнительных разделы и страницы.

Сайт уже продвигался по ключевым запросам в существующей категории Нужно увеличить посещаемость сайта и поднять позиции в поисковых сисемах по ключевым запросам

Задействовать весь комплекс инструментов по продвижению.

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