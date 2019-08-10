Оптимизация, коррекция сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок176 просмотров

Структура сайта: главная страница с коротким приветствием и категориями статей в виде плиток.

Загружено пара статей. Вордпресс. OceanWP. Сайт формата блога.

Вцелом всё настроено и приемлимо, но нужно кое-что доработать:

1. Протокол https работает не на всех страницах, надо пофиксить

2. Скорость загрузки сайта необходимо увеличить.

3. Провести базовую СЕО-настройку только главной страницы.

И несколько других фиксов.

Подробнее в личке.

WordPress
6 лет назад
guest_15613217506639
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров