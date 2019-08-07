Сделать SEO аудит сайта и предложить свои решения

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт24 заявки277 просмотров

Нужно провести SEO анализ и аудит сайта (в поиске Яндекс).

Сказать, что и на сколько хорошо/плохо было сделано. Что можно делать для дальнейшего улучшения. Сколко будет стоить ежемесячная работа и на какой срок.

Пишите в Telegram, отправлю ссылку для анализа. 

6 лет назад
idee1358
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров