Нужна качественная SEO оптимизация сайта. сам можете посмотреть по ссылке - pcmeb.ru От вас хотелось бы видеть конструктивные предложения по проекту и работам. По этим критериям и выберем исполнителя. ...
Сделать SEO аудит сайта и предложить свои решения
Нужно провести SEO анализ и аудит сайта (в поиске Яндекс).
Сказать, что и на сколько хорошо/плохо было сделано. Что можно делать для дальнейшего улучшения. Сколко будет стоить ежемесячная работа и на какой срок.
Пишите в Telegram, отправлю ссылку для анализа.
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