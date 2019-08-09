Нужен наставник по SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Требуется наставник по SEO.

Коротко о себе: опыт в SEO около 3 лет, в сфере создания сайтов более 5 лет.  Хочу

повысить свой профессиональный уровень, поучиться у профессионала с большим

опытом.

Требования:

- отличное знание текстовой оптимизации;

- успешный подтвержденный опыт продвижения под Гугл и Яндекс;

- продвинутые знания внутренней оптимизации;

- хорошие знания внешнего продвижения;

- системное мышление, продвинутые аналитические способности, внимательность;

- легкая коммуникация, способность к обучению других людей.

От вас нужна помощь по текстовой оптимизации, консультирование, составление плана обучения, корректировка стратегии продвижения.

Важно: студии, агентства, посредников просьба не беспокоить! Я ищу SEO-эксперта для прямого общения.

Присылайте примеры работ и ставку за час. 

Отвечу на вопросы в личных сообщениях.

6 лет назад
dmitryseo
Дмитрий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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