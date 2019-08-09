Добрый день, необходимо продвижение услуг грузоперевозки
Нужен наставник по SEO
Требуется наставник по SEO.
Коротко о себе: опыт в SEO около 3 лет, в сфере создания сайтов более 5 лет. Хочу
повысить свой профессиональный уровень, поучиться у профессионала с большим
опытом.
Требования:
- отличное знание текстовой оптимизации;
- успешный подтвержденный опыт продвижения под Гугл и Яндекс;
- продвинутые знания внутренней оптимизации;
- хорошие знания внешнего продвижения;
- системное мышление, продвинутые аналитические способности, внимательность;
- легкая коммуникация, способность к обучению других людей.
От вас нужна помощь по текстовой оптимизации, консультирование, составление плана обучения, корректировка стратегии продвижения.
Важно: студии, агентства, посредников просьба не беспокоить! Я ищу SEO-эксперта для прямого общения.
Присылайте примеры работ и ставку за час.
Отвечу на вопросы в личных сообщениях.
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