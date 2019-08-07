Нужна качественная SEO оптимизация сайта. сам можете посмотреть по ссылке - pcmeb.ru От вас хотелось бы видеть конструктивные предложения по проекту и работам. По этим критериям и выберем исполнителя. ...
Раскрутить сайт и получить продажи
Ищу фрилансера! Ни студию, ни команду!
Цель: раскрутить сайт.
Задача: сделать продажи для интернет магазина.
Тематика: нижнее белье, домашняя одежда и тд.
Регион: Москва и СПб. Доставка по России.
Сайт мертвый.
Жду интересных предложений.
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