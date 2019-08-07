Раскрутить сайт и получить продажи

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Закрыт21 заявка343 просмотра

Ищу фрилансера! Ни студию, ни команду!

Цель: раскрутить сайт.

Задача: сделать продажи для интернет магазина.

Тематика: нижнее белье, домашняя одежда и тд.

Регион: Москва и СПб. Доставка по России. 

Сайт мертвый. 

Жду интересных предложений. 

6 лет назад
semak9
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров