Нужен краудмаркетинг. Детали в переписке

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок217 просмотров

Приветствую фрилансеры,

Для нескольких сайтов нужен крауд (есть объём). Хотелось бы видеть ваши примеры и понимать гарантии  (замена при удалении, качество сайтов и прочее)

Обсудим в личной беседе

6 лет назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
час назад

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