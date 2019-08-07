Продвижение интернет-магазина.

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Закрыт28 заявок278 просмотров

Необходимо продвижение интернет-магазина. Тематика - строительные краски, грунтовки, штукатурки и т. д. Более подробно кандидату. Примерное колличество товаров - 1000. Жду Ваших предложений по оптимизации и дальнейшему сопровождению. Ссылка в личку. 

6 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров