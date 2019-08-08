Помощник SEO специалиста

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок626 просмотров

Требования:

  • Ответственность!
  • Быть на связи, не пропадать
  • Пунктуальность, точность
  • Самостоятельность!
  • Желание учиться и развиваться
  • Понимание базовых принципов поисковых систем
Желательно:

  • Опыт в SEO
  • Минимальные знания html и css
Условия:

  • Обучение в процессе работы
  • Сдельная оплата 150-200 руб/час в зависимости от результатов
  • Оплата 2 раза месяц (WMZ или ЯД)

  • В месяц примерно 50-70 рабочих часов.
  • Испытательный срок 1 месяц
  • Свободный график
Опыт работы с WordPress и Screaming Frog будут вашим преимуществом.

Я ставлю список задач в trello, определяю примерное время на выполнение.

Вы делаете задачи и  присылаете на проверку.

Если возникают вопросы - объясняю что и как делать.

На начальном этапе будут простые задачи типа редактирования мета-тегов, далее будут более сложные.

CSSHTMLWordPress
6 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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