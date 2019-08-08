Помощник SEO специалиста

Требования:

Ответственность!

Быть на связи, не пропадать

Пунктуальность, точность

Самостоятельность!

Желание учиться и развиваться

Понимание базовых принципов поисковых систем

Опыт в SEO

Минимальные знания html и css

Обучение в процессе работы

Сдельная оплата 150-200 руб/час в зависимости от результатов

в зависимости от результатов Оплата 2 раза месяц (WMZ или ЯД)

(WMZ или ЯД) В месяц примерно 50-70 рабочих часов.

рабочих часов. Испытательный срок 1 месяц

Свободный график

Опыт работы с WordPress и Screaming Frog будут вашим преимуществом.

Я ставлю список задач в trello, определяю примерное время на выполнение.

Вы делаете задачи и присылаете на проверку.

Если возникают вопросы - объясняю что и как делать.

На начальном этапе будут простые задачи типа редактирования мета-тегов, далее будут более сложные.