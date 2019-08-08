Нужна качественная SEO оптимизация сайта. сам можете посмотреть по ссылке - pcmeb.ru От вас хотелось бы видеть конструктивные предложения по проекту и работам. По этим критериям и выберем исполнителя. ...
Помощник SEO специалиста
Требования:
- Ответственность!
- Быть на связи, не пропадать
- Пунктуальность, точность
- Самостоятельность!
- Желание учиться и развиваться
- Понимание базовых принципов поисковых систем
- Опыт в SEO
- Минимальные знания html и css
- Обучение в процессе работы
- Сдельная оплата 150-200 руб/час в зависимости от результатов
- Оплата 2 раза месяц (WMZ или ЯД)
- В месяц примерно 50-70 рабочих часов.
- Испытательный срок 1 месяц
- Свободный график
Я ставлю список задач в trello, определяю примерное время на выполнение.
Вы делаете задачи и присылаете на проверку.
Если возникают вопросы - объясняю что и как делать.
На начальном этапе будут простые задачи типа редактирования мета-тегов, далее будут более сложные.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу фрилансера! Ни студию, ни команду! Цель: раскрутить сайт. Задача: сделать продажи для интернет магазина. Тематика: нижнее белье, домашняя одежда и тд. Регион: Москва и СПб. Доставка по России. ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо продвижение интернет-магазина. Тематика - строительные краски, грунтовки, штукатурки и т. д. Более подробно кандидату. Примерное колличество товаров - 1000. Жду Ваших предложений по оптимизации и дальнейшему сопровождению. Ссылка в личку.Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую фрилансеры, Для нескольких сайтов нужен крауд (есть объём). Хотелось бы видеть ваши примеры и понимать гарантии (замена при удалении, качество сайтов и прочее) Обсудим в личной беседеПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
СЕО продвижение сайта по большому количеству запросов. Тематика: Пошив одежды, Ремонт одежды, Химчистка, Пошив штор. Преимущество исполнителям которые знакомы с данной тематикой. Прощу прикладывать примеры. Без отрицательных отзывов. Большой опыт . Ответы ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно провести SEO анализ и аудит сайта (в поиске Яндекс). Сказать, что и на сколько хорошо/плохо было сделано. Что можно делать для дальнейшего улучшения. Сколко будет стоить ежемесячная работа и на какой ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Хочу найти человека который сможет дать не только рекоммендации но и реально заняться раскруткой сайта.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение в поисковых системах. Цена условия и т.д. Цена на администрирование? Наполнение сайта проектами новостями и т.д.Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен аудит и рекомендации по наполнению и продвижению сайта-каталога приложений на Android. Я скидываю вам ТЗ со списком вопросов, вы в течение определенного времени проводите аудит и пишите ответы и рекомендации. Затем ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Возможно наше сотрудничество кому-то будет интересным. Я подчеркну: я ищу ПАРТНЁРА, а не исполнителя за сумму в месяц. Партнёр - это ваши вложения в продвижение = извлечение прибыли с продаж. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад