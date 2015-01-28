Оптимизация сайта

Как всегда Никита на высоте, вернее уже не сам Никита, а фирма. Работа велась быстро, организованно, как копирайтер так и сам исполнитель по оптимизации были на связи, не пропадали. Как всегда остался очень довольным после сотрудничества. Всем рекомендую.