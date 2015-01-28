Оптимизация сайта

$1000
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка160 просмотров
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Полная оптимизация видео порталов (юзабилити, текста и тд) http://ok-video.net/ и http://multiki-online.net/ со следующим продвижением.

9 лет назад
Pin3up
Павел 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 лет назад
$1000
10 дней
Как всегда Никита на высоте, вернее уже не сам Никита, а фирма. Работа велась быстро, организованно, как копирайтер так и сам исполнитель по оптимизации были на связи, не пропадали. Как всегда остался очень довольным после сотрудничества. Всем рекомендую.
Павел настоящий идеал заказчика, оплата в срок. Всем рекомендую сотрудничать даже по пост оплате.
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