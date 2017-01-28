Оптимизация сайта под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок171 просмотр

Оптимизация трехстраничного сайта по тематике Производство бутылок. Три страницы, прописать метатеги, написать три небольших текста и перелинковать в общем сделать все в плане оптимизации 3 страницам. Пишите плз адекватные цены, без цен не будем обращать внимание. Сроки - к вечеру вс этой недели.

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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