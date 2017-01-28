Сразу скажу не надо предлагать мне полный аудит сайта, это не к чему! Мне нужен конкретный ответ на вопрос почему мой сайт проиндексирован аж на 600 страниц, но из поисковика я не вижу ни одного ...
Оптимизация сайта под ключ
Оптимизация трехстраничного сайта по тематике Производство бутылок. Три страницы, прописать метатеги, написать три небольших текста и перелинковать в общем сделать все в плане оптимизации 3 страницам. Пишите плз адекватные цены, без цен не будем обращать внимание. Сроки - к вечеру вс этой недели.
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