Узнать почему на сайт не заходят пользователи из поисковика

Сразу скажу не надо предлагать мне полный аудит сайта, это не к чему! Мне нужен конкретный ответ на вопрос почему мой сайт проиндексирован аж на 600 страниц, но из поисковика я не вижу ни одного пользователя. Данные к статистике метрики яндекса предоставлю. может я каким-то чудом попал под какой-нибудь из фильтров. Сайт mangalib.ru