SEO продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок172 просмотра

Есть сайт. Новый, он еще дорабатывается. Ранее он не раскручивался.

http://kulik-system.com/

От Вас:

  • возможные ошибки на сайте
  • план действий
  • затраты (помимо з/п SEO-оптимизатора)
  • ожидаемы результаты
Предложения оформляйте по личным сообщениям, желательно через Гугл докс
8 лет назад
doroga81
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров