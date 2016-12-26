Раскрутить платежную систему

Нужно грамотно составленное описание канала на "Ютубе" 1. Использовать в тексте ключевые слова. Только нужно вставлять их естественно, а не просто сплошняком через запятую. Поисковики , они увидят всю переоптимизацию, наложат фильтры и «публично опустят» вас ...