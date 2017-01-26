Требуется программист-помощник на 3 месяца

Обязанности:

Помощь главному системному администратору по следующим вопросам:

1. Верстка сайтов, в т.ч. адаптивная верстка

2. Менять и обновлять информацию на сайтах (тексты, фото, видео, формы заявок)

3. Работа в команде с копирайтером и программистом для SEO продвижения наших сайтов

4. Участие в проектах по развитию IT-инфраструктуры компании

Требования:

Нацеленность на результат, ответственность, коммуникабельность, умение работать с людьми, быть оперативно на связи

Опыт работы от одного года с базами данных, HTML, CSS, JAVASCRIPT

Навыки работы с MS Office, PhotoShop, CorelDraw

Навыки работы с различными CMS (Bitrix, Wordpress, Joomla, ModX)

Навыки работы с хостингами и доменами

Условия:

Возможно официальное трудоустройство

График 5/2

ЗП 10 т.р. в месяц + премии

Тестовое задание:

Написать форму вида:

Место прописки

Город

Адрес

Чекбокс “совпадает с местом регистрации”

Место регистрации

Город

Адрес

Необходимо что бы при заполнении первых двух полей и нажатии чекбокса данные дублировались в поля ниже.

При отправке все значения сохраняются в бд MySQL.

Так же в базу подтягивается IP и адрес страницы с которого оставлена форма.

Срок: 72 часа

Вопросы задавать в skype (Леонид, системный администратор)