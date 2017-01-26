Для оптового сайта нужно: - составить семантическое ядро - составить рекомендации для оптимизации для тех. специалиста (основные рекомендации, 1-2 страницы) В дальнейшем возможна работа по копирайту и продвижению. ...
Требуется программист-помощник на 3 месяца
Обязанности:
Помощь главному системному администратору по следующим вопросам:
1. Верстка сайтов, в т.ч. адаптивная верстка
2. Менять и обновлять информацию на сайтах (тексты, фото, видео, формы заявок)
3. Работа в команде с копирайтером и программистом для SEO продвижения наших сайтов
4. Участие в проектах по развитию IT-инфраструктуры компании
Требования:
Нацеленность на результат, ответственность, коммуникабельность, умение работать с людьми, быть оперативно на связи
Опыт работы от одного года с базами данных, HTML, CSS, JAVASCRIPT
Навыки работы с MS Office, PhotoShop, CorelDraw
Навыки работы с различными CMS (Bitrix, Wordpress, Joomla, ModX)
Навыки работы с хостингами и доменами
Условия:
Возможно официальное трудоустройство
График 5/2
ЗП 10 т.р. в месяц + премии
Тестовое задание:
Написать форму вида:
Место прописки
Город
Адрес
Чекбокс “совпадает с местом регистрации”
Место регистрации
Город
Адрес
Необходимо что бы при заполнении первых двух полей и нажатии чекбокса данные дублировались в поля ниже.
При отправке все значения сохраняются в бд MySQL.
Так же в базу подтягивается IP и адрес страницы с которого оставлена форма.
Срок: 72 часа
Вопросы задавать в skype (Леонид, системный администратор)
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