Обработка списка ключевых слов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок159 просмотров

Есть список ключей (например 100 000) коммерческой тематики, необходимо обработать его и удалить все информационные/некоммерческие/мусорные ключи. В минус слова заносить не надо. Объявления делать не надо. Просто обработать список ключей и удалить лишнее.

8 лет назад
framesets
Михаил 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров