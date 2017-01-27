Нужно создать семантику все ключевые слова которые рекламирует в Директ сайт http://terabit.spb.ru/ выгрузить все слова в EXEL и добавить компанию в Яндекс Директ моей компании другого сайта/ Подробности по скайп
Продвижение сайта
Здравствуйте, сайт сделан на asp.net………… сайт www.eco-logika.ru
Интересует продвижение сайта:
Ключивиков высоко, средне и низко частотных около 450 шт.
Наполнение, перелинковка, микроразметка, немного редизайна,тексты (только не бестолковые), мобильная версия, баннеры, калькулятор и т.д.
За доработку сайта + контент, готов заплатить вперед, авансовыми платежами. Далее по факту, если в топ 10-Яндекс слово или фраза находится не менее 70% в месяц:
Высокочастотники-2 000 руб. (за каждую фразу в месяц)
Средней частоты-1000 руб. (за каждую фразу в месяц)
Низкочастотники-500 руб.(за каждую фразу в месяц)
Какие фразы или слова, в какой частоте обсуждается индивидуально. Количество -около 200 шт.
Могу помочь с фото и видео. Интересует только долгосрочное обслуживание.
Ищу порядочного грамотного человека с опытом работы и примерами своих работ.
С уважением Александр.
Ключи в прикрепленном файле
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