Здравствуйте, сайт сделан на asp.net………… сайт www.eco-logika.ru

Интересует продвижение сайта:

1 Контекстная реклама

2.Поисковые системы(SEO)

3.Социальные сети(SMM и SMO)

Ключивиков высоко, средне и низко частотных около 450 шт.

Наполнение, перелинковка, микроразметка, немного редизайна,тексты (только не бестолковые), мобильная версия, баннеры, калькулятор и т.д.

За доработку сайта + контент, готов заплатить вперед, авансовыми платежами. Далее по факту, если в топ 10-Яндекс слово или фраза находится не менее 70% в месяц:

Высокочастотники-2 000 руб. (за каждую фразу в месяц)

Средней частоты-1000 руб. (за каждую фразу в месяц)

Низкочастотники-500 руб.(за каждую фразу в месяц)

Какие фразы или слова, в какой частоте обсуждается индивидуально. Количество -около 200 шт.

Могу помочь с фото и видео. Интересует только долгосрочное обслуживание.

Ищу порядочного грамотного человека с опытом работы и примерами своих работ.

С уважением Александр.

Ключи в прикрепленном файле