На базе конкурента (ключи в директе) создать семантическое ядро

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Нужно создать семантику все ключевые слова которые рекламирует в Директ сайт http://terabit.spb.ru/

выгрузить все слова в EXEL и добавить компанию в Яндекс Директ моей компании другого сайта/ Подробности по скайп

8 лет назад
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров