Продвижение сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок149 просмотров

1.  Фиксирование части семантического ядра по которым сайт входит в топ10 по Яндексу. Сбор семантического ядра от 400 до 500 фраз (по которым сайт не входит в топ10 по Яндексу).

2. Распределение семантического ядра по страницам сайта, существующим и новым

(кластеризация). Результат - файл с перечнем запросов, частотностью и адресом

страницы под каждый запрос.

3. Сделать технический аудит сайта. Результат - файл с отчетом по аудиту.

4. Составить ТЗ на доработку по результатам технического аудита (обязательный пункт - внедрение на сайт микроразметки и настройка 301 редиректов для новой версии сайта). Результат - файл с ТЗ для программиста.

5. Составить тайтл и метатеги для страниц с запросами из семантического ядра. Результат - файл с тайтл, дескрипшн, keywords и h1 для каждой страницы из семантического ядра.

6. Составить ТЗ на тексты (новые или на доработку страниц) с запросами из семантического ядра. Результат файл с техническим заданием на тексты.

Срок выполнения 2 недели с момента подтверждения задания. 30 000 рублей

8 лет назад
leonid1973
Леонид 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

g_ds
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$500
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оплату получил.

Заявки фрилансеров

g_ds
51 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад