Продвижение сайта

1. Фиксирование части семантического ядра по которым сайт входит в топ10 по Яндексу. Сбор семантического ядра от 400 до 500 фраз (по которым сайт не входит в топ10 по Яндексу).

2. Распределение семантического ядра по страницам сайта, существующим и новым

(кластеризация). Результат - файл с перечнем запросов, частотностью и адресом

страницы под каждый запрос.

3. Сделать технический аудит сайта. Результат - файл с отчетом по аудиту.

4. Составить ТЗ на доработку по результатам технического аудита (обязательный пункт - внедрение на сайт микроразметки и настройка 301 редиректов для новой версии сайта). Результат - файл с ТЗ для программиста.

5. Составить тайтл и метатеги для страниц с запросами из семантического ядра. Результат - файл с тайтл, дескрипшн, keywords и h1 для каждой страницы из семантического ядра.

6. Составить ТЗ на тексты (новые или на доработку страниц) с запросами из семантического ядра. Результат файл с техническим заданием на тексты.

Срок выполнения 2 недели с момента подтверждения задания. 30 000 рублей