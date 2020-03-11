https://uithouse.000webhostapp.com/ СЕО текста Рекламу настройть Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 1. ...
Перенос сайта с пром.уа на хорошоп. SEO продвижение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
До конца месяца необходимо осуществить миграцию с пром.уа на хорошоп.
На хорошопе запущен тестовый магазин, выполнен импорт товаров. http://shop23392.horoshop.ua/ua/
Исходный магазин на проме https://yukaboo.com.ua/
Задачи:
1. Необходимо корректно осуществить настройку SEO, перенести клиентскую базу и сохранить наработанный траффик.
2. Дальнейшее долгосрочное SEO продвижение
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