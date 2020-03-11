Перенос сайта с пром.уа на хорошоп. SEO продвижение.

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок258 просмотров
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До конца месяца необходимо осуществить миграцию с пром.уа на хорошоп.

На хорошопе запущен тестовый магазин, выполнен импорт товаров. http://shop23392.horoshop.ua/ua/

Исходный магазин на проме https://yukaboo.com.ua/

Задачи:

1. Необходимо корректно осуществить настройку SEO, перенести клиентскую базу и сохранить наработанный траффик.

2. Дальнейшее долгосрочное SEO продвижение

4 года назад
sly_doc
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад