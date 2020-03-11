СЕО текста Рекламу настройть

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Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок251 просмотр
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Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

Заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад