SEO-специалист со знанием битрикса

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок320 просмотров
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Нужен SEO-специалист со знанием битрикса для точечных изменений на сайте. 

Суть.

Выделить ключевые действия (шаги) для вывода сайта в топ по ключевым запросам (внутренние и внешние факторы). Помочь с их реализацией. 

Скорректировать текущий план работы по сайту (верно/не верно)

Упорядочить (убрать пустышки) и расширить семантическое ядро.

Настроить регулярный съем позиций.

4 года назад
fedorovao
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад