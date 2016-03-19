Подобрать ключевые слова для 7 статей о счастье

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки151 просмотр

Под чутким руководством seo-оптимизатора необходимо подобрать ключевые слова к 7 статьям.

Имеется пошаговая видео-инструкция по составлению семантического ядра.

Отчет в Excel.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, укажите в письме.

Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение проекта в России и в Буржунете (разные спецы)

    $4400

    Требуется продвижение проекта www.shomple.com/ru/ (заходите ИМЕННО на .com/ru , так как .com/ еще не доделан.  Нужны ПРОДАЖИ или высокие позиции в поисковиках.  1). Изучите сайт, прежде чем делать оценку. Проект и направление сложное.  ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Генерация Лидов

    Нужен специалист, генерирующий лидов на Landing Page Целевая аудитория – туристы, отдыхавшие в Европе. Начало работы – после запуска лендинга Людям, будет предлагаться информация о европодушках и дальнейшее их участие в нашем ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизировать сайт согласно аудиту

    Был произведен аудит сайта shuyali.net, он в приложении. Согласно данному аудиту, нужно исправить ошибки и произвести оптимизацию. Прошу откликаться опытных seo-специалистов с суммой и сроками.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • SEO-продвижение сайта по тематике текстиля и обуви

    $450

    Задача: нужен качественный исполнитель на продвижение сайта по тематике текстиля и обуви с конкретными сроками и прогнозами на выход в ТОП по всем видам запросов, с конкретным и понятным списком работ, который он будет делать ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ссылки на форумах

    $15

    День добрый! Нужен человек, который разместит 25 ссылок в сообщениях на форумах с нормальным ТИЦ. Проекты: продажа б\у авто (10 шт),автосервис (10 шт),микроэлектроинструмент (5 шт).Критерий проверки - размещение строго по теме (без фальсификации информации ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Маркетолог для рок-концерта

    Нужен толковый маркетолог, специалист в своем деле, который поможет в максимально короткие сроки найти лидов на билеты.  Тематика: трибьют-концерт, посвященный группам Ария и КиШ 27 марта, г. Киев

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Seo продвижение сайта landing page на территории РБ

    Необходимо выполнить продвижение по SEO  landing page    www.china1.by в поисковых системах яндекс и гугл. Хотелось бы получить предложения по выполнению данной работы с ценами и сроками. Исполнителя будем выбирать 25 февраля.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение киносайта и вывод в TOP по основным страницам

    Необходимо продвижение киносайта (возраст 4 года) и вывод в TOP по основным страницам (категориям) (примеры анкоров: Смотреть приключения онлайн,       Комедии советские смотреть онлайн,  Смотреть советские сказки, Вестерны онлайн смотреть бесплатно, Исторические фильмы онлайн  и ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад