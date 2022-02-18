Помощник seo специалиста на проект

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок867 просмотров
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Задача продвинуть в Яндексе. (SEO продвижение)

Интернет магазин

Даю четкие ТЗ, что и как делать + обучаю где не понятно

От вас требуется:

  • Корректировка страницы сайта под нужные ключевые слова (проверяете через сервис, доступ даю)
  • Вписывание дополнительных ключевых слов по всей странице (список слов и кол-во повторений выдаю)
  • Минимальное знание html разметки
  • Составление Title/h1 > данные берем с сервиса
  • Закрытие дублей (адреса выдам)
  • И прочее
Проект на Битрикс 1С

Тематика: пластиковые заглушки, исключительно белые методы. Начинать нужно уже сейчас)

Рост до полноценного специалиста.

2 года назад
Wh1Te_IT
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад