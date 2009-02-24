Продвинуть сайт по покупке/продаже дипломов

Сайт еще на стадии верстки, поэтому потребуется продвижение С НУЛЯ (то есть начиная с подборки ключевых слов, описания, составление семантического ядра и т.д.).

Требуется продвижение в ТОП-10 и поддержание на этом уровне. Поэтому жду 2 цены!!

Запросы:

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Стоимость привести как по России, так и по Петербургу в отдельности.

Без сроков и цены НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Игнорю.

Те, кто умеют только прогонять по базе каталогов, используя крякнутый Submitter - тоже прошу не отвлекать.

Опыт работы обязателен!