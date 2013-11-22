Продвижение двух сайтов с нуля+поддержание старого

$1000
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка150 просмотров
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Нужна качественная настройка сайтов для наиболее быстрого выхода в топ, и при этом не забывать о первом нашем проекте))

10 лет назад
ammiak09
Иван 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$1000
30 дней
Как всегда, Дмитрий подходошел к работе над новыми сайтами со знанием дела, пошел уверенный рост посещаемости на сайтах, оживил предыдущий проек, заказов заметно прибавилось, а это самый главный показатель на мой взгляд. Так же радует грамотный и подробный отчет о проделанной работе, ничего не упускает, видно за что платишь, вобщем продолжаем работать:)
Работаем с Иваном уже очень давно и за это время у меня не было моментов, чтобы я жалел о данном сотрудничестве. Всегда всё на высоте: постановка задачи, видение цели, приятное общение и своевременная оплата труда. Приятно работать с таким хорошим, понимающим и целеустремлённым человеком :) С ув. Сердюков Д.А.