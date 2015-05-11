Продвижение сайта stone.a-idea.ru

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Закрыт17 заявок165 просмотров

Добрый день!

Необходимо выполнять продвижение сайта stone.a-idea.ru.

Каждая страница сайта оптимизированная под определенный запрос, можете сами в этом убедиться проанализировав его.

Для каждой страницы написан уникальный текст содержащий ключевые слова. Сайт находиться на выделенном айпи адресе для более быстрой индексации. Если Вы беретесь за его продвижения, то какие методы будите использовать?

10 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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