Есть сайт, в индексе около 4 тыс страниц. Нужно подтянуть НЧ и микронч за счет только внутренней оптимизации. Условно говоря: - взять софт и посмотреть, что из запросов с малой частотностью вообще есть в ...
Продвижение ИМ сетевого оборудования.
Есть сайт в зоне *.de, который торгует сетевым оборудованием. Необходим комплекс мер по его продвижению в Европе, СНГ (кроме РФ) и США.
Сайт на CMS OCShop. Сайт имеет 3 языковых версии. Немецкую, английскую, русскую. Упор видимо делать надо на английскую.
От исполнителя нужен чёткий план, этапы, бюджет. Домен в личку.
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