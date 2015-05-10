Продвижение ИМ сетевого оборудования.

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Закрыт6 заявок142 просмотра

Есть сайт в зоне *.de, который торгует сетевым оборудованием. Необходим комплекс мер по его продвижению в Европе, СНГ (кроме РФ) и США.

Сайт на CMS OCShop. Сайт имеет 3 языковых версии. Немецкую, английскую, русскую. Упор видимо делать надо на английскую.

От исполнителя нужен чёткий план, этапы, бюджет. Домен в личку.

10 лет назад
Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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