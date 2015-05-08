SEO-аудит сайта motoya.ru: 1. Стандартный SEO анализ сайта: выявить все текущие проблемы, которые могут негативно влиять на рейтинг в поисковых системах. 2. Выявить причины, по которым по большинству поисковых ...
Продвижение сайта blobex.com
Необходимо полное продвижение сайта blobex.com на украинский, а так же западные рынки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Столкнулся с проблемой, робот яндекс исключает примерно 1200 страниц из поиска. Причем остальные 270 страниц в топе 20. В чем может быть дело помогите разобраться? Так же недавно ребята делали технический ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать глубокий анализ сайта. Удалить ошибки кода, дубли и т.п. Поставить правильные метатеги. Ссылки покупать не надо. Бюджет 1500 рублей. Срок 5 дней с момента определения исполнителя.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Перенесен сайт на новый домен, со старого редирект нельзя настроить (есть причина), нужно провести все необходимые мероприятия, чтобы сайт индексировался и позиции росли. Практически все тексты уникальные, мета данные заполнены. В заявке укажите пожалуйста стоимость ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Суть: Раскрутка нового интернет магазина по продаже автокомпонентов и услуг по установке в поисковике яндекс и полная его поддержка. В данный момент сайт на верстке и будет готов через три недели.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
Для сайта www.n-11.ruПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, агрегирующий новости с местных новостных сайтов. Сайт плохо индексируется яндексом. Нужны полный SEO-аудит сайта и рекомендации по увеличению количества проиндексированных яндексом страниц. В заявке указывайте примерную стоимость ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $400
Нужно увеличить количество посетителей сайта. На данный момент 1700 уников. Сайту чуть больше года. Игровая тематика WOW и другие игры (в будущем будут другие пока что только WOW и hearthstone.) Увеличить нужно хотя бы ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно разместить пару сайтов в DMOZ. Top: World: Russian: Страны и регионы: Европа: Россия: Бизнес и экономика: Торговля: Компьютеры и оргтехникаПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Оптимизация Сайта. Настройки SEO. Сайт по организации свадеб в Италии. В работе уже 2 года, но нужен профессиональный подход.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад