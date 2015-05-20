Нужно увеличить количество посетителей сайта. На данный момент 1700 уников. Сайту чуть больше года. Игровая тематика WOW и другие игры (в будущем будут другие пока что только WOW и hearthstone.) Увеличить нужно хотя бы ...
SEO-аудит сайта
Есть сайт, агрегирующий новости с местных новостных сайтов. Сайт плохо индексируется яндексом.
Нужны полный SEO-аудит сайта и рекомендации по увеличению количества проиндексированных яндексом страниц.
В заявке указывайте примерную стоимость вашей работы.
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