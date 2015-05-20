SEO-аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен21 заявка255 просмотров

Есть сайт, агрегирующий новости с местных новостных сайтов. Сайт плохо индексируется яндексом.

Нужны полный SEO-аудит сайта и рекомендации по увеличению количества проиндексированных яндексом страниц.

В заявке указывайте примерную стоимость вашей работы.

10 лет назад
ishevchenko
Игорь 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад
$140
8 дней
Борис профессионально провел аудит сайта и составил подробный отчет с перечнем проблем и рекомендациями по их устранению. Спасибо за работу.
Мгновенная оплата и интересное общение по итогам аудита. Спасибо, Игорь, за интересный проект.

Заявки фрилансеров

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
10 лет назад