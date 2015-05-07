Увеличить количество посетителей сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок189 просмотров

Нужно увеличить количество посетителей сайта. На данный момент 1700 уников. Сайту чуть больше года. Игровая тематика WOW и другие игры (в будущем будут другие пока что только WOW и hearthstone.)

Увеличить нужно хотя бы до 7000 уников. Сроком не более 3ех месяцев. При разовом платеже 400уе. и на поддержание 30-40е. в мес.

Посетители должны быть целенаправленные, не покупные не накрутка, т.е. качественные.

С вас сопутствующие тому работы (анализ, ядро, собственно само продвижение и другие), также консультации по оптимизации (что добавить, что убрать, как построить титл, заголовок статьи, заполнение остальных СЕО параметров). Проверка правильности текущей сайтмап и робот-ткст. Внешние ссылки, внутренние, оформление, плотность - все нюансы которые могут в последствии улучшить качество сайта и количество его посетителей.

Важно: Доступа к сайту напрямую у вас не будет. Все возможные работы которые придется делать для его изменения (любые изменения как внешние так и внутренние по движку) будут делать наши программисты. Согласно вашим пожеланиям\советам\рекомендациям. Сайт на движке WP.

Сайт - wowdat.ru

WordPress
10 лет назад
MaterJ
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$250
31 день
Хочу дать комментарии по каждому из пунктов оставленного мне отзыва - "Как только начались работы по сайту количество посетителей начало падать" - любой человек, который хоть немного знаком с сео, понимает, что между началом работ и получением отдачи от ее выполнения проходит не менее месяца, поэтому падение трафика связывать с началом работ никак нельзя. "на часть сайта написали копирайт, на вопрос почему половина есть другой нет - ответ - не хватило бюджета." - перед началом каждого из блоков, была предложена раскладка по ценам. Мною были даны рекомендации, что приоритетно для сайта и куда стоит вкладывать средства в рамках существующего бюджета, но я не могу выполнять те работы за которые не оплачивают или не хотят, чтобы их выполняли. "По удобству стало хуже" - пустые слова, так как были созданы новые категории для того, чтобы приводить целевых посетителей на страницы которые будут полностью отвечать их запросу по аналогии с тем как реализовано у лидеров данного сегмента: предложение по структуре http://joxi.ru/ZrJVekQuOWojrj и сайт конкурента http://joxi.ru/V2Vn53Du4YXx2v . "оптимизация была под общие запросы игр (а не конкретно под нашу тематику ВОВ)." - вот файл семантического ядра https://yadi.sk/i/w9o1K4AahLmGf с мета-тегами и заданием на копирайт, по нему видно что более 90% запросов подобрано именно по WoW и Hearthstone . "Но исполнитель выдал такой отчет" - вот файл с ТЗ на доработку сайта: https://yadi.sk/i/nlpifRO5hLmSK , требовалось исправить лишь то что указано после слов "Нужно что бы вы:". "пришлось дать возможность заработать на себе еще и их "программисту"" - внесение правок моим специалистом не является обязательным условием сотрудничества, именно поэтому стоимость данного блока работ указывается отдельно и я всегда бесплатно и без проблем принимаю работу любых других программистов, что вносят правки по внутренней оптимизации клиентского сайта. "Собственно и он не сделал все пункты" - просто клевета, все пункты реализованы должным образом, ТЗ прикреплено выше. ", еще и задержал на неделю." - специально перепроверил договоренности и сроки реализации правок. Начали с 19.05, договорились закончить 25.06 - все было выполнено именно в этот срок. Вот выдержка из скайп переписки - Понедельник, 18 мая 2015 г.: сегодня-завтра планирую приступить к внедрению правок и написанию статей для сайта. Думаю в пятницу или следующий понедельник закончим с правками по сайту. Понедельник, 25 мая 2015 г.: Программист говорит, что внес правки, я сегодня их проверю и доработаем что осталось. "Первое что сделал программист" - весь перечень работ был представлен в ТЗ перед началом работ и они были выполнены точно в срок. "сайт исковеркан" - клевета, все работает лучше чем было изначально. "посещения упало на 700 в сутки. Вместо того чтоб вырости до 7000" - беда в том, что он не хочет воспринимать предоставляемую ему информацию. Приведу несколько примеров о которых говорил Андрею: - сейчас сезонный спад http://joxi.ru/DmBXJZlFOxnzAP и даже у конкурентов http://joxi.ru/V2Vn53Du4YBa2v ; - нужно предлагать на сайте качественный контент, а не дубли с сайтов конкурентов http://joxi.ru/RmzXYo9Fz5gyAO ; - на сайт не наложено никаких санкций http://joxi.ru/Vm6ya46S9zlKrZ и даже тиц вырос от последнего апдейта на 10 пунктов http://joxi.ru/DrlazBvURZoEmP .

Заявки фрилансеров

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад