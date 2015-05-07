Нужно увеличить количество посетителей сайта. На данный момент 1700 уников. Сайту чуть больше года. Игровая тематика WOW и другие игры (в будущем будут другие пока что только WOW и hearthstone.)

Увеличить нужно хотя бы до 7000 уников. Сроком не более 3ех месяцев. При разовом платеже 400уе. и на поддержание 30-40е. в мес.

Посетители должны быть целенаправленные, не покупные не накрутка, т.е. качественные.

С вас сопутствующие тому работы (анализ, ядро, собственно само продвижение и другие), также консультации по оптимизации (что добавить, что убрать, как построить титл, заголовок статьи, заполнение остальных СЕО параметров). Проверка правильности текущей сайтмап и робот-ткст. Внешние ссылки, внутренние, оформление, плотность - все нюансы которые могут в последствии улучшить качество сайта и количество его посетителей.

Важно: Доступа к сайту напрямую у вас не будет. Все возможные работы которые придется делать для его изменения (любые изменения как внешние так и внутренние по движку) будут делать наши программисты. Согласно вашим пожеланиям\советам\рекомендациям. Сайт на движке WP.

Сайт - wowdat.ru