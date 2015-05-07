Прописать метатеги и 5 сеостатей

1. На сайте www.lustralux.com.ua на странице категорий (Люстры подвесные и т.д.) не выдается Гуглом в индексе уникальный текст, даже после повторного индексирования. Проверяю site: ....название страницы......... Необходимо определить, в чем причина этого, внести корректировки ...