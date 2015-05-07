Прописать метатеги и 5 сеостатей

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок150 просмотров

Для сайта по продаже детской одежды, платформа joomla, нужно прописать метатеги keywords description (около 1300 товаров). Качественно. Также написать 5 уникальных сеостатей.

Joomla
10 лет назад
BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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