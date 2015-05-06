Здравствуйте. Есть действующий магазин в etsy https://www.etsy.com/shop/100crochetnecklaces интересует его продвижение в поисковике Etsy. Ключевые слова: necklace, necklace crochet, crochet jewelry, nursing necklaces Жду ваших предложений по срокам и стоимости работ.
Сделать СЯ по основным коммерческим запросам
Требуется через статистику коммерческих запросов яндекс или гугл выделить список ВЧ для продажи товаров. Вопросы в личку, надо объяснять ТЗ
Заявки фрилансеров
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