Продвижение сайта

Всем привет. Необходимо разместить ссылку в каталогах, форумах, блогах для того что бы поднять ТИЦ. Кто готов поработать? Пишите стоимость за 1 размещенный пост. Нужно будет разместить минимум на 300 площадак. Оплата в 2 этапа ...