Анализ и оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок193 просмотра

Сделать глубокий анализ сайта. Удалить ошибки кода, дубли и т.п. Поставить правильные метатеги. Ссылки покупать не надо. Бюджет 1500 рублей. Срок 5 дней с момента определения исполнителя.

10 лет назад
ala777
Алла 
49 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров