SEO-аудит сайта motoya.ru: 1. Стандартный SEO анализ сайта: выявить все текущие проблемы, которые могут негативно влиять на рейтинг в поисковых системах. 2. Выявить причины, по которым по большинству поисковых ...
Сделать все необходимые процедуры для нового сайта
Перенесен сайт на новый домен, со старого редирект нельзя настроить (есть причина), нужно провести все необходимые мероприятия, чтобы сайт индексировался и позиции росли. Практически все тексты уникальные, мета данные заполнены. В заявке укажите пожалуйста стоимость работ.
Заявки фрилансеров
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