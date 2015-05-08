Сделать все необходимые процедуры для нового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок201 просмотр

Перенесен сайт на новый домен, со старого редирект нельзя настроить (есть причина), нужно провести все необходимые мероприятия, чтобы сайт индексировался и позиции росли. Практически все тексты уникальные, мета данные заполнены. В заявке укажите пожалуйста стоимость работ.

10 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров