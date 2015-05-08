Исключено роботом яндекс - 1191 страниц.

Добрый день. Столкнулся с проблемой, робот яндекс исключает примерно 1200 страниц из поиска. Причем остальные 270 страниц в топе 20. В чем может быть дело помогите разобраться?

Так же недавно ребята делали технический аудит сайту, по нему есть ошибки то же бы их поправить (файл прилагаю)