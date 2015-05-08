Исключено роботом яндекс - 1191 страниц.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок155 просмотров

Добрый день. Столкнулся с проблемой, робот яндекс исключает примерно 1200 страниц из поиска. Причем остальные 270 страниц в топе 20. В чем может быть дело помогите разобраться?

Так же недавно ребята делали технический аудит сайту, по нему есть ошибки то же бы их поправить (файл прилагаю)

10 лет назад
bodany
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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