Озывы на Трипэдвайзер

$5
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Закрыт3 заявки233 просмотра

Необходимо написать отзыв на отель на туристическом портале Трипэдвайзер. Для владельцев "живых" аккаунтов зарегистрированных на портале с 2013 года или ранее, условия оплаты обсуждается индивидуально. Отзывы предоставляются заказчиком. Оплата после прохождения отзыва модерации и публикации его, в профайле заказчика.

10 лет назад
otel
Жора 
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров