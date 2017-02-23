Продвижение интернет-магазина

Нужно увеличить продажи русского интернет-магазина в Англии путем продвижения сайта в поисковике Google. Сайт на русском, целевая аудитория - русскоязычные за рубежом, приоритет по гео-таргетингу (в порядке убывания) - Великобритания, Ирландия, Австралия, США, Канада, остальная Европа. Тематика магазина - русские товары - DVD, CD, русско-английские клавиатуры, интернет тв.

Адрес сайта http://www.pokupki.co.uk

Если у вас есть опыт продвижения схожих проектов напишите, что именно вы можете предложить, каких результатов можно ожидать, сколько это будет стоить.