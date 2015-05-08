SEO-аудит сайта motoya.ru: 1. Стандартный SEO анализ сайта: выявить все текущие проблемы, которые могут негативно влиять на рейтинг в поисковых системах. 2. Выявить причины, по которым по большинству поисковых ...
Обучите меня SEO
Готов заплатить за продвижение сайта и мое обучение
>100 уникальных посетителей – 10000 руб.
>200 – еще 10000 руб.
На данный момент есть сайт, которому уже около 1,5 лет (тематика – туризм и путешествия) и посещаемость которого колеблется от 0 до 10 уников в сутки. Готов заплатить тому, кто готов обучить меня seo. Оплата по результату. Простые лекции мне не нужны, их я и сам уже могу читать, не смотря на отсутствие каких-либо успехов) Как только я увижу, что, посещаемость 2 месяца не падала ниже 100 в сутки – перечисляю 10000, если увижу, что не падала ниже 200 – еще 10000.
Сам работаю .Net разработчиком 3 года. Сайтом занимаюсь в свободное время. По вебу есть базовые знания JS,CSS,HTML,XML, а также слегка знаю CMSJoomla и Wordpress. По SEO знаю простые вещи - что такое ключевики, продвижение статьями, каталогами, закупка ссылок, поисковая выдача, индексация поисковиками, PR, ТИЦ и т.д.
Главным условием является то, что все делать должен я сам под вашим руководством. Не дам доступа ни к админке сайта, ни к хостингу. Все продвижение должен сделать я сам. Готов закупать статьи или ссылки (в разумных пределах,т.к это не коммерческий сайт , то не больше чем 5 шт.) под вашим руководством.
Время, которое готов выделять 1-1.5 часа в день в будни и по 3-5 часов в день в выходные.
Если готов взяться за это – пиши сроки, затраты финансовые, временные и что примерно нужно делать.
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