Подтянуть НЧ и микронч за счет внутренней оптимизации

Есть сайт, в индексе около 4 тыс страниц. Нужно подтянуть НЧ и микронч за счет только внутренней оптимизации. Условно говоря:

- взять софт и посмотреть, что из запросов с малой частотностью вообще есть в топ100

- конкретные страницы немного "допилить" до топа с помощью внутренней оптимизации: сделать другой тайтл или заголовок, добавить пару ключевиков дополнительных в текст и т.д.

Далее такие страницы и запросы, что вы оптимизировали для них, мне в эксель файле выслать.

Возможна оплата как за каждую оптимизированную страницу так и за повышение позиций этих запросов.

Сделать надо в течение 2-х недель желательно.

Жду предложений.