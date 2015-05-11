SEO-аудит сайта motoya.ru: 1. Стандартный SEO анализ сайта: выявить все текущие проблемы, которые могут негативно влиять на рейтинг в поисковых системах. 2. Выявить причины, по которым по большинству поисковых ...
Подтянуть НЧ и микронч за счет внутренней оптимизации
Есть сайт, в индексе около 4 тыс страниц. Нужно подтянуть НЧ и микронч за счет только внутренней оптимизации. Условно говоря:
- взять софт и посмотреть, что из запросов с малой частотностью вообще есть в топ100
- конкретные страницы немного "допилить" до топа с помощью внутренней оптимизации: сделать другой тайтл или заголовок, добавить пару ключевиков дополнительных в текст и т.д.
Далее такие страницы и запросы, что вы оптимизировали для них, мне в эксель файле выслать.
Возможна оплата как за каждую оптимизированную страницу так и за повышение позиций этих запросов.
Сделать надо в течение 2-х недель желательно.
Жду предложений.
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