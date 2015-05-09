Продвижение объявления о поиске партнеров

Приветствую специалистов по SEO и продвижению.

Есть не совсем тривиальная задачка. Нужно продвинуть не сайт, а объявление. Цель - получить отклики на email.

Объявление состоит в поиске потенциальных партнеров. То есть это бизнес-предложение.

Почему я не хочу создавать для этого сайт? Потому что сайт, как правило, подразумевает какую-то компанию, а тут скорее индивидуальное предпринимательское предложение. Да и сайт это куча времени на дизайн и наполнение контентом, при низком КПД.

Предложение - краткий текст.

ЧТО КОНКРЕТНО НАДО:

Нужен фрилансер(ы), кто найдет хорошие, подходящие по теме сайты, где это объявление можно разместить, чтобы было максимальное количество просмотров и, в результате, откликов.

Раньше для этой цели использовали программу автоматической рассылки на доски объявлений Espanadir. Но сейчас она не работает. Попробовал BoardMaster, результат тоже не очень.

В общем я готов рассмотреть различные варианты продвижения, лишь бы в результате были отклики от потенциальных деловых партнеров на мою электронную почту.

И конечно, усилия фрилансера в данном направлении будут адекватно оплачиваться.

Борис