Есть сайт, в индексе около 4 тыс страниц. Нужно подтянуть НЧ и микронч за счет только внутренней оптимизации. Условно говоря: - взять софт и посмотреть, что из запросов с малой частотностью вообще есть в ...
Поисковое продвижение ИМ в ПС goole и Яндекс
Ищу исполнителя для продвижения ИМ с большим количеством карточек товара.
Нужен человек, который понимает как продвигать большие сайты под очень большое количество запросов, у кого есть опыт продвижения ИМ с положительным результатом.
Цель продвижения - увеличение продаж.
Ваша задача - привести максимум трафика с ПС по всем возможным целевым продающим запросам на сайт.
Исполнитель должен понимать, что и зачем он делает и к чему это приведет, уметь анализировать, прогнозировать, ставить цели и достигать их.
Просто делать а бы что - не нужно.
Нужно с минимальным бюджетом - достичь максимального результата. (который возможен при таком бюджете)
Скажите, что за 2500 гривен сделать в большом сайте ничего не возможно - да весь сайт за такие деньги не продвинуть это точно, но можно начать с того, что в ближайшее время даст результат, и этот результат будет видимым и ощутимым. Покажите на маленьком кусочке - что вы умеете достигать цель - и тогда будем масштабироваться.
Бюджет будет увеличиваться.
Сайт большой - и чтобы его весь продвинуть нужно много времени и денег, поэтому работа будет поэтапная и постоянная.
На данном этапе сайт практически не приносит прибыли, окупает расходы, продаж почти нет, поэтому нужно начать с того, что даст результат (продажи) как можно скорей - во первых, это даст возможность двигаться в продвижении дальше, во-вторых - покажет, что вы разбираетесь в вопросе.
Схема работы примерно следующая:
показываю сайт - слушаю ваш прогноз - слушаю вашу цель в реальных цифрах (пусть с отклонениями, или "вилка") по трафику, которые вы считаете что сможете достичь - цена вопроса в виде: ваша оплата + бюджет на то что придется покупать на стороне.
Если вы не можете на основе анализа - поставить и\или достичь цель, значит в не знаете, к чему приведет, то или иное ваше действие, а работаете на абум.
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