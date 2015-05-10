Поисковое продвижение ИМ в ПС goole и Яндекс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок174 просмотра

Ищу исполнителя для продвижения ИМ с большим количеством карточек товара.

Нужен человек, который понимает как продвигать большие сайты под очень большое количество запросов, у кого есть опыт продвижения ИМ с положительным результатом.

Цель продвижения - увеличение продаж.

Ваша задача - привести максимум трафика с ПС по всем возможным целевым продающим запросам на сайт.

Исполнитель должен понимать, что и зачем он делает и к чему это приведет, уметь анализировать, прогнозировать, ставить цели и достигать их.

Просто делать а бы что - не нужно.

Нужно с минимальным бюджетом - достичь максимального результата. (который возможен при таком бюджете)

Скажите, что за 2500 гривен сделать в большом сайте ничего не возможно - да весь сайт за такие деньги не продвинуть это точно, но можно начать с того, что в ближайшее время даст результат, и этот результат будет видимым и ощутимым. Покажите на маленьком кусочке - что вы умеете достигать цель - и тогда будем масштабироваться.

Бюджет будет увеличиваться.

Сайт большой - и чтобы его весь продвинуть нужно много времени и денег, поэтому работа будет поэтапная и постоянная.

На данном этапе сайт практически не приносит прибыли, окупает расходы, продаж почти нет, поэтому нужно начать с того, что даст результат (продажи) как можно скорей - во первых, это даст возможность двигаться в продвижении дальше, во-вторых - покажет, что вы разбираетесь в вопросе.

Схема работы примерно следующая:

показываю сайт - слушаю ваш прогноз - слушаю вашу цель в реальных цифрах (пусть с отклонениями, или "вилка") по трафику, которые вы считаете что сможете достичь - цена вопроса в виде: ваша оплата + бюджет на то что придется покупать на стороне.

Если вы не можете на основе анализа - поставить и\или достичь цель, значит в не знаете, к чему приведет, то или иное ваше действие, а работаете на абум.

10 лет назад
Alex_Sn
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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