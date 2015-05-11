Есть сайт, в индексе около 4 тыс страниц. Нужно подтянуть НЧ и микронч за счет только внутренней оптимизации. Условно говоря: - взять софт и посмотреть, что из запросов с малой частотностью вообще есть в ...
Мне нужна внутренняя оптимизация сайта, и подготовка к продвижению.
Мне нужна внутренняя оптимизация сайта, и подготовка к продвижению.
Исправление проблемных моментов верстки , доведение до валидности моментов мешающих дальнейшему продвижению, подбор и дальнейшее создание необходимых целевых страниц, настройка зеркал, настройка либо оптимизация страницы 404 стандартными методами CMS, настройка ЧПУ, влияющих на повышение конверсии, оптимизация либо правки robots.txt, sitemap.xml, исправление мета-тегов, прописывания alt-тегов.
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