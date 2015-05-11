Грамотно подкорректировать title, description, keywords

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок171 просмотр

Приветствую.

Есть сайт по туризму.

Необходимо грамотно подкорректировать title, description, keywords, сообразно тексту на странице.

Для обработки - примерно 50 страниц сайта.

Какая цена вопроса и срок выполнения?

10 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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